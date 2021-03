No dia do Pai, o plantel do Sp. Braga foi surpreendido com a presença dos filhos e das companheiras no estádio Municipal de Braga.



Os jogadores e a equipa técnica bracarense entraram no relvado e assistiram a um vídeo no ecrã gigante do recinto que tinha mensagens das respetivas família.



Sem a equipa de Carvalhal saber, as famílias encontravam-se a ver a tudo no local e assim que o vídeo terminou, invadiram o relvado. Abraços, sorrisos e mimos, o final de perfeito mais um treino com vista ao jogo frente ao Benfica.



Ora veja: