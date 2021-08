Sequeira celebrou esta quarta-feira o nascimento da filha e o plantel do Sp. Braga não deixou de assinalar a ocasião.



O lateral-esquerdo recebeu uma camisola com o nome da filha, Benedita, das mãos dos capitães de equipa.



Ainda há duas semanas o jogador de 31 anos tinha celebrado o primeiro aniversário do filho, Mateus, igualmente fruto da relação com a esposa Catarina Costa.