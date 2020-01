Mohanad Ali foi confirmado nesta quinta-feira pelo Portimonense, através das redes sociais do clube. O jovem avançado iraquiano representava o Al-Duhail, do Catar, e chega por empréstimo de seis meses, com opção de compra.



O reforço do clube algarvio tem apenas 19 anos mas goza de enorme reputação no seu país, onde despontou ao serviço do Al-Shorta Bagdad. Mohanad Ali é igualmente internacional pela seleção principal do Iraque.



A popularidade do jovem avançado pode ser comprovada nas redes sociais: Mohanad Ali tem um milhão de seguidores no Instagram, um número assinalável.