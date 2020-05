O plantel do Moreirense voltou a trabalhar esta segunda-feira no relvado, com treinos individuais e os 26 jogadores divididos entre o Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas e o Campo das Oliveiras, em Moreira de Cónegos e Serzedelo, respetivamente.

Fonte oficial do clube confirmou, ao Maisfutebol, que todo o plantel treinou às ordens da equipa técnica de Ricardo Soares, que já contou com Gabrielzinho e Ibraima Camará. O extremo brasileiro e o médio guineense estavam, à data da paragem dos campeonatos, a recuperar de lesões musculares.

Os atletas, que vão já equipados de casa e não se cruzam entre si, não realizaram, para já, testes de despistagem à covid-19. Fizeram trabalho de campo sozinhos da parte da manhã, em diferentes horários. O mesmo está apontado para o resto da semana. A realização de testes de imunidade está prevista para quando a equipa volte a treinar em conjunto.

Ricardo Soares e restantes elementos da equipa técnica observaram em campo o retorno dos jogadores, munidos de material de proteção, como máscaras e luvas.

O Moreirense é o oitavo classificado da I Liga, com 30 pontos, somados nas 24 jornadas até à interrupção das ligas profissionais.