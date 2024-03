Declarações de Daniel Sousa, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense:

«Foi um jogo que não entrámos bem e isso custou-nos muito, com responsabilidade nossa. Depois custou a entrar no jogo, tivemos dez a quinze minutos com bolas perdidas, não estávamos a conseguir ligar o jogo. Estávamos a entrar no jogo no final da primeira parte, mas depois veio intervalo. A forma como o Moreirense se organizou, os espaços, dificultou a nossa tarefa».

[Sexto lugar a oito pontos?] «Se há dois meses me perguntasse se era impossível estar em sétimo dizia isso. Não é uma questão de olhar a longo prazo, temos de estar focados no Farense, temos duas semanas para isso, vamos descansar um pouco. Esta equipa vem de uma época longa, precisa destas pausas para descansar um pouco. E temos de trabalhar, porque há coisas a trabalhar».

[Agarrada à ideia de jogo sem plano B?] «Quer o jogo com o Sporting quer o jogo com o Porto são as circunstâncias do jogo que fazem os planos. São dois exemplos. Com a saída do Mujica e do David Simão mudam as características, tentámos, mas faltou profundidade, normalmente o Mujica dá isso, mas tentámos de outra forma. Tentámos manter o nosso padrão, o que fazemos e o que normalmente vimos a fazer. Não fizemos o que queríamos, mas há mérito do adversário».

[Mujica] «Partiu a mão, estivemos até à última a ver se podia jogar, dependia muito da sensação dele, não estava confortável e acabou por não jogar, obviamente que com proteção».