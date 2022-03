Cláudio Winck é a principal novidade nos convocados do Marítimo para o desafio em Moreira de Cónegos, a contar para a 25.ª jornada da Liga.



O lateral-direito está de volta às opções de Vasco Seabra depois de ter cumprido castigo diante do Sporting. Em sentido contrário, Tim Soderstrom fica de fora da convocatória.

O Marítimo viaja este sábado de manhã para o norte do país, onde vai cumprir ainda uma sessão de treino antes do jogo com o Moreirense, marcado para as 15h30 do próximo domingo.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pelágio.

Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.