O Moreirense recebeu, nesta sexta-feira, o Rio Ave, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida de Freitas, para um encontro de preparação que terminou com a vitória da equipa da casa por 2-0.

O atual 5.º classificado da Liga bateu o 16.º num jogo-treino que colmata a ausência de competição neste período de compromissos das seleções nacionais.

A formação de Moreira de Cónegos prepara a receção ao Benfica, agendada para 3 de dezembro, enquanto o Rio Ave defronta no dia anterior do Estrela da Amadora, em Vila do Conde.