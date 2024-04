O treinador do Moreirense, Rui Borges afirmou este sábado que o Moreirense deve melhorar a finalização já na visita ao Portimonense, no duelo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa, depois de uma segunda volta em que a equipa, em 13 jogos nesta, só marcou seis golos, depois dos 24 apontados nas primeiras 17 jornadas.

«Vamos ter jogos com equipas a precisar de pontos. Acredito que o Portimonense não jogue num bloco tão baixo como alguns que temos encontrado, mas temos tido muito controle dos jogos e não temos sido capazes de finalizar para valorizar a posse de bola e as chegadas ao último terço. Esperamos melhorar nesse aspeto», disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30 de domingo.

À espera de «um jogo difícil» no Estádio Municipal de Portimão, Rui Borges salientou que os seus jogadores têm de estar atentos a «uma equipa muito atlética», recheada de jogadores capazes de «resolver jogos em ações individuais», com «capacidade técnica no processo ofensivo» e nas bolas paradas ofensivas, apesar de também sofrer nas bolas paradas defensivas.

O técnico vincou que os adversários têm sido «mais coesos» a defender na segunda volta e frisou que os seus pupilos estão confiantes para a viagem a Portimão. «Estão confiantes. Vamos dar uma boa resposta, e a qualidade de jogo tem de ser mantida. Em muitos momentos do campeonato, éramos a equipa mais equilibrada em todos os momentos do jogo. Num ou noutro pormenor, temos sido penalizados em termos defensivos», referiu, assumindo ainda o desejo de regressar ao sexto lugar, a seu ver «mais do que merecido», numa fase em que o Moreirense ocupa a sétima posição, com 43 pontos, a dois do Arouca, que empatou na sexta‐feira com o Gil Vicente (2‐2).

Rui Borges admitiu ainda que a utilização do extremo Madson Monteiro no que resta da época é uma incógnita, após uma «recaída muscular» na receção aos gilistas, na última jornada. «Não sei se será solução até ao final da época. Dado o momento da equipa, temos de ponderar se vale o risco utilizá-lo para um jogo ou dois. Se realmente recuperar e não houver risco, vai ser opção. Se houver risco, não vai jogar. O mais importante é recuperar e voltar para a próxima época», disse.

O Moreirense visita um Portimonense que é 16.º classificado, em lugar de play-off, com 28 pontos. O jogo tem apito inicial marcado para as 15h30 de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.