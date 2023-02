O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, assumiu esta sexta-feira estar à espera, frente ao Estoril, de «um bom jogo de futebol» com «golos», num duelo que é relativo à 19.ª jornada da I Liga portuguesa.

«Espero um bom jogo de futebol, pela qualidade das duas equipas e pela forma como abordam o jogo. Será um jogo com golos. O Estoril tem alas muito verticais», disse, na projeção do jogo agendado para as 20h30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, concelho de Cascais.

«Jogar contra o Estoril é sempre difícil. Reforçou-se com um número elevado de atletas [ndr: sete]. Tem uma equipa bem estruturada e um treinador com competência. Não olho para a classificação do Estoril, que tem um jogo a menos. Vamos ter dificuldades, porque o Estoril tem jovens com talento», salientou, Moreno, que assumiu o objetivo de uma segunda volta superior à primeira, com 24 pontos.

«Quero que a equipa perca alguma intranquilidade no último terço. Quando a equipa está em vantagem, não consegue fazer o segundo golo. E é normal que, com o jogo a desenrolar-se, fique mais ansiosa», referiu, ainda.

O Estoril é 14.º classificado com 19 pontos e o Vitória é sexto, com 27. O duelo tem arbitragem de Fábio Veríssimo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.