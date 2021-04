O Nacional, último classificado da Liga, recebe na segunda-feira (19h00) o Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto lugar na tabela classificativa da prova.

«A situação que temos em termos reais, não deixa que pintemos o quadro de dourado, nem pouco mais ou menos. Temos consciência da situação difícil em que nos encontramos. Pelo progresso do desempenho, queremos e acreditamos, traduzir em pontos já no dia de amanhã frente ao Vitória de Guimarães», diz Manuel Machado.

O treinador do Nacional espera também que a sua equipa tenha uma «pontinha de felicidade».

«Há equipas com um desempenho muito positivo em vários aspetos, mas que, em situações de dificuldades, de uma forma quase constante, conseguem fazer golos no tempo adicional e isso não se trabalha, tem a ver com um estado de espírito de acreditar até ao fim e aí está o mérito. O Nacional, para além dos problemas que tem, não tem tido uma pontinha dessa felicidade», concluiu Manuel Machado.