O treinador do Nacional atira o favoritismo para o lado do Vitória, no lançamento do duelo da 12.ª jornada da Liga, mas garante que a sua equipa vai a Guimarães com toda a ambição.

«O Vitória de Guimarães tem apresentado a um nível muito alto, com jogadores tecnicamente muito fortes, com grande experiência na I Liga e com vários internacionais. Estamos a falar de um projeto de Liga Europa assumido, com grande capacidade financeira», referiu Luís Freire, citado pela agência Lusa.

O técnico garante, ainda assim, que o Nacional «sabe o que tem a fazer», e promete uma «equipa organizada, humilde e trabalhadora e que vai ao máximo tentar trazer pontos de Guimarães».

O Nacional quer entrar da melhor forma no ano de 2021 e no mês de janeiro, que será particularmente exigente, tendo em conta os jogos com Benfica, FC Porto e Sporting.

«Sabemos que teremos de ser muito trabalhadores nestes jogos, sabendo que teremos momentos difíceis nos jogos, mas que também estaremos por cima em alguns momentos e, nesses momentos, temos de ter a capacidade de ferir o adversário, sendo objetivos no nosso jogo e fazer golo, onde temos melhorado ultimamente», concluiu.