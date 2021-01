Golpe de teatro do Santa Clara nos Arcos.



No meio de um forte nevoeiro, açorianos chegaram ao golo do triunfo aos 89 minutos. O estreante Morita foi o D. Sebastião que salvou os insulares frente ao Rio Ave (1-2).



No regresso de Daniel Ramos a Vila do Conde, os Santa Clara começou melhor a partida e teve duas boas situações para abrir o marcador. Cryzan não acertou bem na bola e pouco depois, Costinha cruzou bem, mas nenhum colega chegou para o desvio.



Ora depois de dois avisos, Carlos Júnior fez o 1-0. Tudo começa num mau passe de Aderllan para o corredor central, Costinha recuperou e deixou em Cryzan que isolou o brasileiro. O trabalho de Carlos Júnior foi sensacional e deixou os forasteiros na frente (24m).



Erras tu, erro eu. Volvidos dois minutos, um mau atraso de Villanueva para Marco, deixou a bola em Dala. O génio do angolano saltou-se e só foi travado pelo guarda-redes açoriano. Já a recarga de Meshino foi indefensável. 1-1.



O empate manteve-se até ao intervalo, o que foi natural visto que as oportunidades de golo escassearam no que restou da primeira parte.



O segundo tempo foi distinto. Teve mais oportunidades e ao mesmo tempo, mais quezílias e faltas. Faltou qualidade, mas sobrou emoção.



Logo a abrir Costinha esbanjou uma soberana oportunidade em plena grande área. Na resposta, Geraldes e Dala não tiveram arte para bater Marco. A melhor ocasião de toda a etapa complementar foi de Cryzan num pontapé de fora da área, porém, Kieszek travou quando estava... sentado.



Numa fase em que era difícil ver para o relvado devido ao nevoeiro, o Santa Clara chegou ao triunfo: Costinha conseguiu encontrar Morita na área e o japonês fez o 1-2.



Os vilacondenses forçaram o empate por Ronan por três vezes seguidas, mas a falta de frieza do brasileiro não evitou o desaire.