O treinador do Tondela, Natxo González, desvalorizou nesta terça-feira o seu futuro no clube, defendendo que isso «não é importante agora». Na antevisão ao jogo com o Belenenses, o treinador espanhol disse que ficará no clube se o quiserem.

«Ficarei em Tondela se o Tondela me quiser. Se não irei para o meu país», disse, antes de sublinhar a importância da partida.

«O Belenenses é um rival que também está a jogar para pontos importantes. Vai tentar ganhar como nós, portanto, será [um jogo com] máxima intensidade e, em teoria, máxima igualdade e vamos a ver se somos capazes de superar o adversário. Eles sentem que é a oportunidade de somarem três pontos importantes, como sentimos nós, e o que melhor gerir o nível emocional será o vencedor», declarou Natxo.

O aspeto mais importante na opinião do treinador espanhol será mesmo o mental.

«É mais decisivo o aspeto emocional. Tudo é importante, mas na hora da verdade, é muito importante gerir bem as emoções para tomar boas decisões. Passa-se o mesmo na vida, quando tens dificuldades é bom que tenhas um controlo emocional, ou não, para tomar uma ou outra boa decisão e no jogo é a mesma coisa. É muito decisivo o fator emocional», defende.