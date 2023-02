O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, garantiu, esta sexta-feira, ter «confiança» no trabalho que a sua equipa tem vindo a realizar, na preparação para o jogo frente ao Vitória de Guimarães, da 19.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30).

«Temos confiança naquilo que temos vindo a fazer e temos consciência de que temos cometido alguns erros que nos têm custado pontos, mas é sobre isso que temos vindo a trabalhar», explicou Nélson Veríssimo, na antevisão ao encontro, em declarações publicadas pelo clube nos seus canais oficiais.

O Estoril venceu apenas um dos últimos 13 jogos oficiais que disputou e Veríssimo atribui ao trabalho a resposta para regressar aos resultados mais desejáveis. «Temos vindo a trabalhar no sentido de colmatar as lacunas que temos identificado, tanto no processo ofensivo como no processo defensivo», apontou.

O sentimento de Nélson Veríssimo passa por levar o Estoril ao triunfo frente ao Vitória de Guimarães, para retirar também um peso de cima do grupo de trabalho. «Ninguém mais que nós sente o momento que estamos a viver, a responsabilidade que temos de ter perante este clube que nos proporciona as condições que são precisas», assegurou.

O Estoril é 14.º classificado com 19 pontos e o Vitória é sexto, com 27. O duelo tem arbitragem de Fábio Veríssimo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.