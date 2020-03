Cristián Lema, central emprestado pelo Benfica ao Newell’s Old Boys, assumiu-se como peça indispensável no onze da equipa argentina e o diretor desportivo do clube, Sebastián Peratta, reconheceu estar interessado na contratação a título definitivo do defesa.

«Temos de falar com o Benfica. É difícil. Não posso fazer futurologia porque estamos na Argentina e não sabemos o que pode acontecer. Se o pudermos comprar sem hipotecar as finanças do clube, vamos fazê-lo», assinalou.

Recorde-se que na presente temporada Lema disputou 21 jogos e leva já cinco golos apontados ao serviço do emblema argentino.