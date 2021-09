Sérgio Conceição muda cinco jogadores no onze inicial, relativamente à equipa que apresentou no Wanda Metropolitano, a meio da semana, para defrontar o At. Madrid em jogo da Liga dos Campeões. Desta forma, saem do onze Corona, Pepe (lesionado), Zaidu, Grujic e Toni Martínez (castigado), entrando João Mário, Marcano, Wendell, Fabio Vieira e Vitinha.

Ficha de jogo

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Marcano e Wendell; Uribe, Vitinha e Otávio; Fábio Vieira, Taremi e Luis Díaz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Sérgio Oliveira e Evanilson.

MOREIRENSE: Pasinato; Paulinho, Rosic, Artur Jorge e Abdu Conté; Fábio Pacheco e Ibahima: Walterson, Franco e Pires; Rafael Martins.

Suplentes do Moreirense: Miguel Oliveira, André Luís, Yan Matheus, Sori Mané, Pedro Amador, Filipe Soares, Derik, Pablo e Rúben Ismael Ramos.