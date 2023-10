Ousmane Diomande superou a concorrência de Otávio Ataíde e Otamendi e foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da Liga.

O central do Famalicão não concordou com a distinção do jogador do Sporting e reagiu com um comentário na publicação da Liga nas redes sociais. «Jogo basquetebol?», escreveu.

Noutra publicação no perfil pessoal, o jogador brasileiro voltou a criticar a escolha dos treinadores do campeonato. «Jogador de basquetebol. Não é possível.»

Esta temporada, refira-se, Otávio tem dois golos em oito jogos.