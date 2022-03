Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 4-2 frente ao Paços, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«Jogar em Paços de Ferreira é sempre difícil como tivemos oportunidade de ver. Sofremos dois golos. Nesse capítulo, principalmente com a equipa mais baixa, não fomos tão competentes como habitualmente. Tivemos momentos brilhantes em termos ofensivos, fizemos quatro golos e poderíamos ter feito mais. Há que continuar a trabalhar principalmente nestes aspetos que não correram tão bem. É sempre difícil jogar aqui contra uma boa equipa com bons jogadores. Mérito do FC Porto pelo que fez, sobretudo no processo ofensivo.



Este era o jogo mais importante, sem dúvida. Agora vamos pensar no jogo de quarta-feira, porque é o próximo. Jogámos às 17h45 de quarta-feira. Não há nem 72h de diferença entre os jogos. O plantel do FC Porto dá garantias, mas só quem vê o que é jogar a este nível de três em três dias é que entende o desgaste que provoca. Temos de ter gente capacitada para recuperar os jogadores. Quem não jogou ou jogou pouco está a treinar. Amanhã temos imagens e trabalho sobre o Lyon. Não há tempo a perder. Há pouco tempo para preparar a equipa.



[Este é o FC Porto que quer ver?]: «Não, este não é o FC Porto que quero ver. Há um desequilíbrio grande entre a produção ofensiva e os erros defensivos. Temos de ser mais competentes em termos defensivos. Estou a falar de erros coletivos. Sei que tivemos momentos brilhantes, fantásticos, de uma qualidade incrível e quando se associam jogadores como Otávio, Vitinha, Taremi, Pepê e Evanilson, que têm qualidade acima da média. Mas o jogo não é só isso. Preferia ganhar 2-0 do que 4-2. »