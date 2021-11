A FIGURA: Joel «o cruel» Tagueu

«É daqueles jogadores que nunca desiste, mesmo quando passa um jogo inteiro sem ter bola em condições para a desviar para as redes. Mas quando a tem, sabe que não pode desperdiçar o momento, e isso ficou mais uma vez provado na partida deste domingo, quando abriu o marcador com classe de 'matador' e fazendo jus ao apelido de ‘o cruel’ que lhe foi dado no Brasil por ser daqueles que não precisa de muitas oportunidades para fazer a festa.

O MOMENTO: obra de arte na gaveta, 78 minutos

A cerca de 30 metros da baliza do Paços, Stefano Beltrame cobra um livre perfeito e a bola entra na gaveta. Um golaço que acabou, praticamente, com a esperança pacense e quanto ao desfecho do marcador.

OUTROS DESTAQUES

Beltrame

O italiano saltou do banco inspirado e acabou por marcar um golaço que merece ser revisto vezes sem conta. Além disso, trouxe frescura ao meio campo dos madeirenses e também critério e qualidade de passe.

Zainadine

O central moçambicano vinha registando exibições menos conseguidas, mas o regresso aos triunfos do Marítimo tem a sua marca pela forma afastou muitos lances de perigo da sua área.

João Pedro

Dia ‘não’ para o avançado pacense. A equipa fartou-se de construir jogo em busca da sua finalização, mas esta pecou tanto que Jorge Simão teve de dar oportunidade a outro colega.

Juan Delgado

Foi o elemento mais esclarecido no ataque do Paços, sobretudo na segunda parte, jogando sempre em prol da equipa.