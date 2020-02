Denilson e Patrick William, respetivamente jogadores do Paços de Ferreira e do Famalicão, viram o cartão vermelho direto do árbitro António Nobre, após o apito final do jogo deste domingo, no Estádio Capital do Móvel, relativo à 22.ª jornada da I Liga.

No último lance do jogo, o guarda-redes Ricardo Ribeiro evitou o empate, defendendo uma grande penalidade ao avançado espanhol do Famalicão, Toni Martínez. Na sequência, o guardião festejou efusivamente por instantes. Seguiu-se a confusão generalizada entre alguns atletas no relvado.

O médio Uros Racic, do Famalicão, foi um dos mais inconformados com a troca de satisfações nessa altura. Depois, foi já na zona de meio-campo que Nobre expulsou os jogadores Denilson e Patrick.

LEIA MAIS: toda a reportagem do P. Ferreira-Famalicão

Já com os ânimos mais sanados e equipas recolhidas aos balneários, houve carga policial sobre alguns adeptos do Famalicão na bancada destinada aos visitantes. Alguns desses instantes de tensão podem ser vistos nas imagens abaixo, captadas no estádio pelo nosso jornal. Em resposta à carga policial, foram arremessados alguns objetos por parte de adeptos dos famalicenses.

Na sequência, à medida que os adeptos do Famalicão saíam, houve apupos com alguns adeptos do Paços que saíam do estádio, oriundos da bancada central.