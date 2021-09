Jorge Simão considera que o encontro frente ao Vizela «será um embate duro e extremamente complicado» para o Paços de Ferreira.



«Olho para este jogo como um embate duro e extremamente complicado, mas não acredito que se torne mais complicado pelo facto de o adversário fazer o primeiro jogo no seu estádio. Por mais caloroso que possa ser o apoio à equipa da casa, esse ambiente não pode ser conflituoso com aquilo que é o nosso desempenho, porque jogamos as mesmas jornadas em casa e fora», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos castores teceu elogios ao Vizela, recém-promovido ao escalão máximo do futebol português, considerando que «as ideias estão claras no que procuram fazer» em campo.

«É um bom adversário, uma equipa que, independentemente de ter subido de divisão e manter um grande número de jogadores que vêm da II Liga, reforçou-se com jogadores com maturidade, o treinador continuou, as ideias estão claras no que procuram fazer dentro do campo e têm surpreendido neste início de época, pelos resultados e pelas exibições», sublinhou, recordando o último jogo vizelense em Barcelos, frente ao Gil Vicente, em que não ganhou por um centímetro.



Jorge Simão aproveitou a ocasião para desvalorizar a sobrecarga de jogos da equipa do Paços de Ferreira que vai disputar a 11.ª partida da temporada, após a participação na Liga Conferência.

«Gosto de olhar de uma forma positiva para aquilo que vivemos. Estar naquele ciclo terrível de jogos é uma coisa boa, mas claro que tem os seus efeitos secundários, e é preciso os nossos departamentos ajudarem a gerir. Acabou esse ciclo, tivemos uma pausa que nos permitiu abrandar um pouco o ritmo e temos agora de nos adaptar a um novo ritmo, de semana a semana», concluiu.



Refira-se que Igor Vekic, último reforço da equipa da Capital do Móvel no mercado de transferências, está pela primeira vez convocado para um jogo da Liga. Em sentido contrário, Fernando Fonseca, João Vigário e Jordi estão indisponíveis devido a lesão.

O Vizela-Paços de Ferreira está marcado para as 15h30, deste domingo.