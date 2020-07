FIGURA: Paulinho

Noite memorável e para gravar na carreira do avançado português. Além do primeiro hat-trick da carreira e de posicionar-se no topo dos goleadores, acentuou aquela que é a época mais goleadora de sempre: 25 golos em 45 jogos. Abriu cedo o marcador de penálti e, da marca dos onze metros, voltou a enganar Ricardo Ribeiro para o bis, antes do terceiro tento da conta pessoal, a aproveitar alguma displicência na saída de bola do Paços. Depois, passou a servente: assistiu Ricardo Horta para o 0-4 no placard, logo no reatamento, contribuindo para dissipar eventuais dúvidas no triunfo robusto. Foi, ainda, o quarto jogo consecutivo a marcar.

MOMENTO: minuto 47, quatro passes de um lado ao outro e gol(eada)

O hat-trick de Paulinho dá quase a sentença no marcador ainda na primeira parte e o quarto golo do jogo, por Ricardo Horta, acentua a decisão do jogo. Para lá disso, a construção do lance. Quatro passes bastaram até ao remate final. De uma área à outra, sem perda de bola. Matheus abriu para David Carmo, este colocou longo para o meio-campo em Fransérgio, o brasileiro serviu Paulinho e este Horta. Precisão, classe e eficácia.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta: terceiro jogo consecutivo a marcar, o 22.º na melhor época pessoal de sempre. Deu rótulo de goleada à vitória logo a abrir a segunda parte. Jogo consistente, no qual teve, no primeiro períogo, a melhor ocasião para marcar além dos golos. Já com a vantagem confortável, abrilhantou várias jogadas de ataque ao primeiro toque, junto com Trincão e Paulinho.

Fransérgio: foi o patrão do meio-campo da equipa, um pouco à frente de André Horta e Palhinha, com grande capacidade defensiva e atacante. Na saída de bola do Paços, foi várias vezes o primeiro homem na pressão, dificultando espaços aos centrais. A defender e a criar jogo, igual competência. No quarto golo, liga o meio-campo ao ataque com um importante passe para Paulinho, após receber e aguentar a pressão de um adversário.

Pedro Amador: ao sexto jogo pela equipa principal, o terceiro consecutivo a titular, exibição audaz e aguerrida do lado esquerdo da defesa. Sobretudo na primeira parte, teve espaço de sobra para incursões até ao ataque e vários cruzamentos perigosos. O primeiro deles resultou no lance do primeiro penálti, no minuto inicial.

Trincão: o futuro jogador do Barcelona voltou a mostrar dotes de craque. O lance que dá origem ao segundo penálti é todo dele: arrancou pela direita, tirou quatro adversários do caminho e cruzou para o toque fatal de Marcelo com o braço na bola.

Eustáquio: no meio de uma exibição pouco conseguida da equipa, muito por mérito do Sp. Braga, Eustáquio foi dos poucos que conseguiu um nível competitivo, vontade e garra para ajudar a equipa de forma mais constante e consistente.

Uilton: entrou na segunda parte com vontade de mostrar-se e conseguiu evitar uma derrota sem golos marcados, com o segundo tento da conta pessoal na época.