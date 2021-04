Pedro Pinho, o empresário que agrediu um jornalista do Moreirense-FC Porto desta segunda-feira, estava no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas com uma credencial dada pela equipa da casa a pedido do próprio. Esta informação é confirmada pelo presidente do Moreirense, que explica que Pinho acompanha normalmente o FC Porto.

«Temos direito a oito convites. São 16 credenciais, mandámos oito convites ao FC Porto e nós temos direito a outras oito. Ao FC Porto foram enviados os oito pedidos. Não conheço o Pedro Pinho, conheci e muito bem o seu pai, antigo presidente do Rio Ave [José Maria Pinho]. Através de uma mensagem, dele ou alguém próximo dele e de nós, não me lembro exatamente da mensagem que recebi, perguntaram se havia hipótese de ceder uma credencial. Perguntei ao responsável por esse departamento se sobrara. Tínhamos uma de sobra e cedemos. Não é a primeira vez que o Pedro Pinho vem a Moreira de Cónegos acompanhar o FC Porto, nem será a última. Todos sabem que ele é do FC Porto, próximo do clube. É agente de futebol, mas nunca meteu nem tirou nenhum jogador do Moreirense, nem nunca vendeu nenhuma atleta do Moreirense»», referiu Vítor Magalhães, citado pelo jornal A Bola.

«O Moreirense não tem nada a ver com que se passou ontem [segunda-feira]. Mas aquilo não pode acontecer: o Pedro Pinho deve estar muito arrependido, ainda não percebi bem como fez aquilo porque não falei com ele»», acrescentou ainda o líder do emblema de Moreira de Cónegos.