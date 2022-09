Tendo em conta os «acontecimentos recentes», verificados nas bancadas de alguns estádios do principal escalão do futebol português, a Liga decidiu pedir, com carácter de urgência, uma reunião com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.

Esse encontro ficou marcado para a próxima sexta-feira, dia 23 de setembro, pelas 14h30, nas instalações da APCVD.

O organismo liderado por Pedro Proença alerta para a necessidade de um «envolvimento efetivo na abordagem a fenómenos de violência associados ao Desporto», e diz que a reunião servirá para revisitar as medidas propostas, avaliar o grau de implementação e partilhar as conclusões da reunião com os diretores de segurança dos clubes, no final da semana passada.