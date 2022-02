Logo após o apito final do Belenenses-Sporting desta quarta-feira, um jovem adepto leonino entrou no relvado do Estádio Nacional e teve de ser "salvo" pelos jogadores da sua equipa do coração.

O referido adepto saiu do topo norte do recinto do Jamor e correu na direção da equipa leonina, que ainda estava no centro do relvado, mas foi perseguido por dois seguranças. O jovem acabou por ser intercetado com alguma impetuosidade, o que motivou uma reação imediata dos jogadores do Sporting, nomeadamente Feddal e Porro.

O jogador espanhol acabou mesmo por oferecer a camisola a este adepto, e fez questão de acompanhar de perto a forma como os seguranças o retiravam do relvado.

VEJA O VÍDEO: