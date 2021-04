O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu nesta terça-feira à equipa para manter «o foco e os pés bem assentes» na receção ao Benfica, na quinta-feira, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

«Sabemos que vai ser um jogo difícil, com um dia a menos de recuperação para esta partida, um período muito curto para um jogo desta responsabilidade, mas vamos estar o melhor possível para defrontar uma grande equipa, como é o Benfica», começou por dizer o técnico em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Nesse sentido, Paulo Sérgio desvalorizou o facto de o clube lisboeta vir de uma derrota na jornada anterior em casa com o Gil Vicente.

«Espero dificuldades e nada tem a ver com terem perdido, porque nós sabemos da valia do plantel do Benfica», sublinhou.

Paulo Sérgio crê que, independentemente do sistema que as águias possam apresentar em Portimão, com dois ou três centrais, o Portimonense terá uma tarefa árdua, mas acredita que a equipa de Jorge Jesus vai jogar da mesma forma como o fizeram na segunda parte com o Gil Vicente.

«Essa é a minha convicção, mas com dois ou com três centrais, o Benfica é sempre uma equipa forte e difícil. No entanto, estou convencido que virá jogar com dois [centrais]», indicou.

Para o treinador, o ciclo de três vitórias consecutivas dos algarvios «não pode tirar o foco dos objetivos da equipa, a permanência, porque nada está conseguido».

«As equipas quando vencem têm mais confiança, acreditam ainda mais naquilo que fazem. Nada está conseguido, porque não temos os pontos suficientes para o nosso objetivo e toda a gente tem de ter os pezinhos bem assentes no chão e manter o foco», alertou.