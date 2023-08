Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após o empate em Arouca (1-1), em jogo da 3.ª jornada da I Liga:

«Os jogadores acrescentaram o que pedimos, na concentração e na maior disponibilidade física, agressividade no bom sentido. Não foi fácil para o Arouca criar situações de perigo e, nos jogos anteriores, estava a ser fácil para os adversários criar situações de perigo. Crescemos nesse sentido e, com trabalho e mais experiência, o crescimento será uma certeza.»

«Provavelmente, na segunda parte com o Boavista, até tivemos mais brilhantismo no que fizemos com bola. O Arouca é uma equipa muito competente, com belíssimos jogadores, muito bem orientada e nós fomos muito concentrados, taticamente estivemos quase irrepreensíveis. Fomos ali, por um metro, consentir o golo da igualdade, poderíamos ter marcado o segundo, o Arouca também tem uma excelente ocasião. Aceito o resultado, é o primeiro ponto, um ponto importante, de viragem no que também pode ser a nossa crença. Demonstrámos que podemos competir, isso é fundamental.»

«O Dener é um atleta que eu conheço bem, esteve cá comigo antes e eu sabia que ele ia dar-me experiência, voz de comando e foi um facto. Ele aportou essa tranquilidade e maturidade ao onze, mas temos aqui gente jovem com muita qualidade. Temos de falar de um miúdo que está a estrear-se agora e que fez golo e uma belíssima partida [ndr: Hélio Varela]. Portanto, este é o nosso processo e projeto em Portimão, lançar e desenvolver gente jovem e essa tarefa, com gente experiente, mesclando, torna a nossa tarefa menos difícil.»