FIGURA: Hélio Varela

Uma bela exibição do luso-cabo-verdiano do Portimonense, que cumpre a segunda época no clube, depois de ter jogado pelos sub-23 em 2022/23. Foi uma das cinco novidades no onze inicial, teve a primeira titularidade e justificou-a com um belo golo ao minuto cinco. Mas não se ficou por aí. Se ofensivamente ajudou o Portimonense, também esteve bem no capítulo defensivo, contribuindo nessa missão, quando o Arouca procurava, de forma constante, contrariar a vantagem dos visitantes.

MOMENTO: dos médios nasceu o empate, confirmado pelo VAR (84m)

Numa altura em que Daniel Ramos já tinha colocado tudo em campo à procura de contrariar a desvantagem, foi dos dois médios mais recuados, aos 84 minutos, que surgiu o 1-1. O lance começa até na esquerda, por Bukia e Puche, mas tem como protagonistas Morlaye Sylla e David Simão. Um passe por alto do português foi aliado à bela desmarcação e finalização do guineense. O golo acabou apenas confirmado pelo VAR ao minuto 87. Não havia, efetivamente, fora de jogo de Sylla, como inicialmente assinalado.

OUTROS DESTAQUES

Morlaye Sylla: decisivo com o golo do empate, num lance bem desenhado, desde o passe que recebeu de Puche até à combinação com David Simão.

Filipe Relvas: a defesa do Portimonense teve uma exibição competente e Relvas foi expoente máximo, com bom posicionamento e cortes importantes em vários ataques dos arouquenses.

Jason: um dos mais esclarecidos no ataque do Arouca, mas numa tarde pouco inspirada no capítulo da finalização. Jogou e fez jogar a equipa à procura do empate.

Nakamura: não teve o trabalho que os mais de 20 remates do Arouca poderiam ilustrar – muitos deles foram desenquadrados – mas correspondeu quase sempre que pedido. Só não negou mesmo o empate.

Cristo González: a par de Jason, sobressaiu no capítulo ofensivo, dando que fazer à defensiva do Portimonense.

David Simão: não foi uma exibição brilhante, mas o médio português trabalhou muito nas ligações da equipa de trás para a frente e também a nível defensivo e fez uma assistência espetacular para o empate de Sylla.