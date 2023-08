Declarações do treinador do Arouca, Daniel Ramos, à SportTV, após o empate ante o Portimonense (1-1), em jogo da 3.ª jornada da I Liga:

«O caudal ofensivo foi grande. Ficámos a perder aos cinco minutos e é algo que temos de melhorar. Não perdemos em nenhuma das vezes no campeonato e começámos os três jogos a perder. A equipa tem de pensar nisso: procurar entrar melhor no jogo. Ao sofrermos o golo, competia-nos carregar, construir, criar dificuldades. Foi isso que fomos procurando ao longo da primeira parte. Tivemos condições para, numa ou noutra, chegar ao empate. Ao intervalo, corrigimos.»

«Na segunda parte, entrámos muito bem no jogo, com boas dinâmicas. Podíamos ter feito o 1-1 e aí, com tempo, depois, para acalmar, acho que nos iria beneficiar. Ao não concretizarmos, fomos acusando, aqui e ali, alguma intranquilidade, falta de serenidade para tomar as melhores decisões. As oportunidades foram aparecendo, mas fruto também, se calhar, dessa falta de serenidade no momento de finalizar, não chegámos ao golo mais cedo. Quando chegámos, ainda tentámos vencer, mas não foi possível. Mas por aquilo que fizemos e produzimos, podíamos ter feito um resultado melhor e acho que merecíamos, perante um Portimonense que deu luta e que tentou também contrariar-nos ao máximo.»

«Queremos jogar para ganhar e, se pudermos fazê-lo com bola e domínio, não vamos ser uma equipa de contenção e controlo, mas mais de domínio. Nem sempre é possível, lógico, mas a equipa tem de caminhar para isso e está a fazê-lo aos bocadinhos. O caudal ofensivo que estamos a produzir é fruto dessa tentativa de mudança na nossa ideia de jogo e no estilo de jogar, que aos poucos vai-se cimentando. Espero que a equipa consiga ser, a cada jornada que passa, essa equipa que tem essa procura, de ser uma equipa mais dominadora e de controlo. Nem sempre é possível, mas estamos a incutir essa ideia. Para quem ataca tantas vezes, tem de finalizar mais jogadas. É mais um indicador que tem de ser melhorado.»