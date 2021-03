Paulo Sérgio garante que a discussão com Sérgio Conceição no Portimonense-FC Porto, que ditou a expulsão de ambos os técnicos, que tiveram de ser separados, é «assunto arrumado».

«Está no passado. Não devia ter acontecido, não nos orgulha, mas temos de seguir em frente. Foi um momento que não nos dignifica, mas desejo ao Sérgio que tenha muito sucesso, e, se possível, que ganhe a Liga dos Campeões para o FC Porto. Isso, para mim, é assunto arrumado. Nada me move contra o Sérgio, antes pelo contrário», disse o técnico do Portimonense, na antevisão do jogo com o Nacional, que abre a 25.ª jornada da Liga.

Paulo Sérgio assumiu ainda que falhou as contas ao dizer, após esse jogo com o FC Porto, que tinha sido a primeira expulsão na carreira, algo que o Maisfutebol já tinha analisado.

«Imediatamente apos a conferência detetei a gaffe que tinha cometido, por mero lapso de memória. Vi que iam cair-me em cima, é justo. Foi uma gaffe imperdoável. Na altura nem me veio à cabeça. Logo após a conferência detetei a parvoíce que tinha dito», afirmou.