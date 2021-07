O Sp. Braga informou que o jogo de pré-temporada com os dinamarqueses do Sonderjyske, que estava marcado para a próxima sexta-feira, foi cancelado.

Um cancelamento que levou o clube minhoto a atualizar o programa dos jogos da pré-temporada, ajustando as datas dos jogos com o Trofense para a próxima quinta-feira e com o Moreirense para o sábado seguinte.

Eis o plano de pré-temporada atualizado:

Sp. Braga-Vizela, 6 de julho (17h00), no Complexo Desportivo de Fão

Sp. Braga-Trofense, 8 de julho (10h00), no Complexo Desportivo de Fão

Moreirense-Sp. Braga, 10 de julho (10h00), no Complexo Desportivo de Fão

Estrela da Amadora-Sp. Braga, 13 de julho (20h00), no Estádio Municipal de Albufeira

Farense-Sp. Braga, 16 de julho (20h00), no Estádio São Luís

Portimonense-Sp. Braga, 17 de julho (10h00), no Estádio Municipal de Portimão

Sp. Braga-Marselha, 21 de julho (hora a definir), no Estádio Municipal de Braga

Sp. Braga-Paços de Ferreira, 24 de julho (20h00), no Estádio Municipal de Braga