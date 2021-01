Um barco instável e outro cheio de furos. Uma luta na linha de água. E o Boavista a ir ao fundo com tiros no próprio barco.

Antes da partida, Jesualdo Ferreira tinha dito que no clube estavam todos dentro do mesmo barco, que não estava fácil de manter à tona.

Só que desde muito cedo na visita ao Tondela, houve gente a saltar fora.

Primeiro foi Devenish a fazer-se expulsar logo aos 10 minutos. Depois foi o outro central, Chidozie, a seguir-lhe o (mau) exemplo, aos 30m.

Com uma hora para se jogar, o barco do Boavista passava a ter dois grandes furos. E ainda por cima, autoinfligidos.

E se é verdade que do outro lado estava uma outra embarcação cheia de furos – com um surto de covid-19 a afastar quatro jogadores do jogo – o Tondela conseguiu estabilidade para levar o jogo a bom porto, com três valiosos pontos.

Mesmo que o primeiro remendo colocado pelo conjunto beirão estivesse também ele roto. Porque o lance da expulsão de Chidozie valeu um penálti ao Tondela, mas a coisa não correu bem como se esperava.

Enzo Martínez até colocou a bola no fundo das redes, mas o VAR percebeu que o defesa do Tondela ao escorregar na marcação do penálti chutou… contra o próprio pé.

O golo beirão, porém, não tardou. Com o centro da defesa remendado como foi possível, Bebeto cruzou para um cabeceamento perfeito de Mario González para o 1-0.

Ao intervalo, Jesualdo Ferreira fez alguns ajustes para equilibrar a navegação. Mas de pouco lhe valeu.

Aos 56m, Khacef recuperou uma bola dentro da área do Boavista e na insistência, o esférico sobrou para Salvador Agra fazer o 2-0. Um rombo que parecia derradeiro para o barco axadrezado.

Ricardo Mangas ainda reduziu para o Boavista, três minutos depois, mas a equipa boavisteira não aguentou as inúmeras investidas do Tondela que fechou o marcador a cinco minutos dos 90m.

Barco ao fundo. Continua difícil a luta do Boavista por não se afogar, enquanto o Tondela respira um pouco melhor, agora com quatro pontos acima da linha de água.