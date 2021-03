* por Rui Paiva

Um ponto para cada. Santa Clara e Tondela empataram este sábado a uma bola nos Açores. Um jogo onde os açorianos foram superiores, mas que tiveram dificuldades em acertar com a baliza contrária, e só iriam chegar ao golo no último sopro do jogo, quando já estavam reduzidos a nove jogadores.

Um encontro que fica manchado pelas duas expulsões do Santa Clara na reta final do jogo e pelos confrontos entre os jogadores no final.

Este sábado, desse por onde desse, seria sempre um jogo marcado pela tristeza das bancadas vazias. Depois de nos últimos jogos os Açores terem sido uma espécie de oásis da pandemia, onde os adeptos podia ver futebol ao vivo, o Santa Clara voltou a jogar à porta fechada ao contrário do que estava inicialmente previsto. Tudo por causa da inevitável pandemia da covid-19: na última semana, devido ao aumento do número de casos de covid-19 no arquipélago, a Direção Regional da Saúde determinou a proibição de público nos eventos desportivos.

Feita a nota inicial e indo ao filme do jogo, a partida começou viva, com as duas equipas soltas e com vontade, cada uma, de assumir o domínio da posse de bola.

Com o desenrolar dos minutos, o Santa Clara conseguiu assumir a despesa do encontro, instalando-se no meio-campo contrário. Contudo, os açorianos não conseguiam perfurar os dois blocos compactos formados pelo Tondela, que não cedia um milímetro na organização defensiva.

Num jogo bloqueado, o primeiro remate à baliza surgiu na sequência de uma bola parada. Aos 21 minutos, cruzamento de Lincoln, Fábio Cardoso arranjou espaço nas alturas, mas cabeceou muito por cima.

O Santa Clara assumiu o domínio da posse de bola e jogou grande parte do tempo próximo da baliza contrária. Só quando o Tondela procurava explorar o contra-ataque, é que os açorianos conseguiam ter algum espaço após a recuperação da bola. A pedaços, a equipa de Daniel Ramos até construía jogadas de elevada nota artística, apostando na profundidade, mas os açorianos tiveram sempre muita dificuldade na definição dos lances.

Face à dificuldade na criação de oportunidades de golo, Lincoln tentou fora da área aos 30 minutos: remate forte para uma defesa atenta de Trigueira. Aos 41 minutos, Lincoln voltou a ameaçar, através de um canto direto muito largo que causou perigo junto ao segundo poste da baliza do Tondela.

Nos últimos minutos da última parte, aos 42, primeiro lance de perigo do Tondela. González pegou na bola, bateu Villanuenva, correu imparável até à baliza açoriana, mas quando chegou à cara de Marco, atirou fraco para as mãos do guarda-redes.

Mas González ia marcar mesmo, numa altura que o jogo não previa golos para nenhum dos lados – muito menos para o Tondela. Alívio defeituoso de Rafa Ramos contra João Pedro, o jogador do Tondela acreditou, cruzou para dentro da área e González encostou para o fundo das redes. O intervalo chegaria um minuto depois, com o Santa Clara a registar 61% da posse de bola no primeiro tempo.

No começo da segunda parte, o Tondela teve perto de ampliar a vantagem.Num contra-ataque rápido conduzido por Murrillo, equipa de Viseu esteve perto do golo, mas dessa vez González não soube finalizar na cara de Marco.

A resposta do Santa Clara só iria chegar aos 53 minutos. Cruzamento largo para área, Carlos Júnior aproveita os ressaltos para arranjar espaço na área, mas o remate, em esforço, saiu por cima. Nessa altura, a equipa açoriana – que sempre que pode procura jogar bonito – ligou o chip do pragmatismo e procurou a lançar várias bolas para a área do Tondela.

A equipa açoriana procurava ter os corredores bem abertos ao mesmo tempo que trocava a bola rapidamente entre corredores para tentar ultrapassar a organização do Tondela.

A equipa Pako Ayestarán, mais cínica, além de manter a organização defensiva, nunca perdeu os olhos da baliza contrária e em contra-ataques rápidos causou vários calafrios à defesa açoriana.

O Santa Clara procurou forçar o golo, mas teve sempre dificuldades em criar oportunidades de golo. Aos 69 minutos, Cryzan e Costinha entraram pela área adentro, com uma combinação deliciosa, que terminou com uma defesa crucial de Trigueira à finalização de Cryzan.

Com o passar do tempo, os açorianos procuraram carregar, metendo cada vez mais homens na frente de ataque. Mas a tarefa do Santa Clara tornou-se mais espinhosa quando, quase de seguida, teve dois homens expulsos. Primeiro foi Fábio Cardoso, aos 80 minutos, por duplo amarelo. Allano, dois minutos depois, insultou o árbitro e recebeu ordem de expulsão.

Dois vermelhos que mancharam o jogo. Mesmo reduzido a nove a equipa açoriana iria conseguir ao golo nos últimos momentos do encontro. Aos 94 minutos, após um cruzamento para a área, Yohan Tavares, infeliz, introduziu a bola na própria baliza.

Foi a explosão de alegria na comitiva açoriana. O jogo terminou praticamente a seguir com os jogadores de ambas as equipas envolvidos em confrontos.