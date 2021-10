O Sporting venceu este sábado o Moreirense, em Alvalade, por 1-0, graças a um golo de Coates, aos 16 minutos.

Veja a ficha e o relato ao minuto do jogo

Com este resultado, o Sporting igualou o FC Porto no primeiro lugar da Liga, mas à condição, com mais um jogo do que o Benfica.