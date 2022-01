A FIGURA: Ricardinho

Decidiu o jogo com um remate certeiro de primeira que lhe valeu o terceiro jogo consecutivo a marcar. Um dos rostos da recuperação encetada pelo Santa Clara, apontou em Moreira de Cónegos o quarto golo da temporada. Exibição que vale pelo golo e também pela irreverência que deu ao ataque do Santa Clara e, ao mesmo tempo, a competência a auxiliar a equipa de Mário Silva nas tarefas defensivas.

O MOMENTO: golo de Ricardinho (45+1’)

Boa jogada de envolvência ofensiva do Santa Clara. Mansur subiu pela esquerda e tocou para Rui costa, que com um toque subtil deixou à bola à mercê de Ricardinho para extremo atirar de primeira para o fundo das redes com um remate cruzado que ainda embateu no ferro antes de parar no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Anderson Carvalho

O motor do Santa Clara. Não foi um motor com muitas rotações, mas trabalhou sempre de forma pendular e segura. Ocupou bem os espaços distribuiu o jogo com critério e qualidade técnica.

Ibrahima Camará

Num bom momento de forma, é a principal referência do Moreirense. Pela capacidade se impor no meio campo, pela competência defensiva e pelo que acrescenta às movimentações ofensivas.

Mikel Villanueva

Uma voz de comando na defensiva do Santa Clara, o defesa central venezuelano continua a ser extremamente importante na coesão da equipa. Intransponível no setor mais recuado.

Rafael Martins

Desta vez ficou em branco. Num bom momento, depois de ter sido uma espécie de abono de família do Moreirense nos últimos jogos, lutou muito esta tarde, mas sem sucesso.