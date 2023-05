Os treinadores da Liga elegeram Ricardo Horta como o melhor jogador do mês de abril na competição, depois de o capitão do S. Braga ter contribuído para cinco vitórias da equipa nesse período.

Ricardo Horta conquista pela primeira vez a distinção, depois de já ter sido considerado o avançado do mês.

O internacional português marcou três golos nos cinco triunfos do Sp. Braga na Liga em abril, recolhendo 26,19% dos votos dos treinadores e batendo a concorrência de Arruabarrena (FC Arouca), que obteve 9,52% dos votos, e Taremi (FC Porto), que reuniu 8,73% das preferências.

