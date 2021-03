Declarações do futebolista do Rio Ave, Carlos Mané, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Acho que na primeira parte estivemos bem, tivemos quatro oportunidades de golo, infelizmente não conseguimos marcar. O Benfica teve uma.»

«Na segunda parte, o Benfica foi melhor, há que dar os parabéns ao Benfica e é um justo vencedor.»

[Bola ao poste:] «Tivemos a infelicidade de não fazer golos. O Benfica, na segunda parte, teve oportunidade e fez golos. Acho que o jogo foi baseado nisso, o Benfica fez golos e nós não.»