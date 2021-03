O Benfica recebeu e venceu o Rio Ave esta segunda-feira, no Estádio da Luz, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Seferovic e Pizzi, respetivamente aos 59 e 78 minutos, fizeram os golos do jogo.

Os encarnados consolidam o quarto lugar, com 42 pontos, ficando agora a três do FC Porto, terceiro classificado. Continua a quatro do Sp. Braga, agora segundo, além de estar agora a 13 do líder Sporting.