O Benfica venceu o Rio Ave por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

Os dois golos do encontro foram apontados já na segunda parte: Haris Seferovic abriu a contagem ao minuto 59, com Pizzi a confirmar o triunfo com um golo ao minuto 78.

O Benfica continua na quarta posição, mas agora com 42 pontos, a três do FC Porto, a quatro do Sp. Braga e a treze pontos do líder, Sporting.