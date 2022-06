O Rio Ave deu o arranque da preparação para o regresso à Liga esta segunda-feira, ainda sem reforços.

Os vilacondenses estão de volta ao principal patamar do futebol português e apontam agora à «estabilidade» como objetivo para 2022/23, daí continuarem com a base do grupo que conquistou a II Liga na época anterior.

«Temos a missão de fazer um campeonato tranquilo. Fomos campeões da II Liga e temos jogadores de qualidade para encarar este novo desafio. Não vão ficar todos, mas queremos manter os alicerces da equipa», disse o treinador Luís Freire aos jornalistas.

O técnico, que recentemente renovou contrato por mais duas temporadas, quer uma equipa «com identidade forte, que valorize o clube e os jogadores», esperando mostrar «o futebol positivo que o Rio Ave habituou os adeptos».

«O campeonato é o nosso principal objetivo, mas também queremos deixar uma boa imagem nas taças, como tem sido tradição neste clube. O planeamento será feito para que a equipa se apresente bem em todos os momentos», frisou.

Apesar de ter orientado os trabalhos ainda sem qualquer reforço, Freire garantiu que os alvos para este mercado de transferências já estão identificados.

«Desde que acabou a época passada que estamos a trabalhar para identificar jogadores que possam acrescentar qualidade e capacidade. Vários já estão sinalizados, mas sabemos que o mercado será longo. O importante é estarmos prontos e organizados quando a competição começar», vincou.

Um dos primeiros reforços deverá ser Pedro Mendes, que esteve cedido ao Rio Ave pelo Sporting em 2021/22, existindo já um acordo para a prolongação da cedência, como confirmou o presidente dos vilacondenses António Silva Campos.

«Ainda há poucos movimentos, os jogadores estão à espera de boas propostas e é difícil negociar. Vamos aguardar para conseguirmos o que pretendemos», disse o dirigente, que espera «fazer um campeonato tranquilo».

O primeiro ensaio da pré-temporada do Rio Ave acontece já a 2 de julho, num jogo-treino com uma seleção de jogadores do campeonato de futebol popular de Vila do Conde.