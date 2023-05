A FIGURA: Marafona

O Paços de Ferreira só sai deste jogo com a vitória porque soube sofrer e teve na baliza um guarda-redes inspirado. Marafona chegou em janeiro para acrescentar e consegui-o muitas vezes. Este domingo, somou várias defesas decisivas, algumas delas à «guarda-redes de andebol».

O MOMENTO: penálti de Guedes a dar tranquilidade

O 2-1 esteve «tremido» e valia Marafona a aguentar a vantagem, pelo que o penálti cobrada por Guedes na reta final praticamente decidiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Nico Gaitán

Foi um dos poucos nomes do Paços que não desiludiu esta época. Tem apresentado um bom nível, é mais rápido a pensar/executar e, por vezes, os companheiros de equipa até nem o conseguem acompanhar. Não fosse a (pouca) capacidade física e estaria noutro patamar competitivo. Não marcou, mas esteve na origem dos dois primeiros golos. Foi às lágrimas no segundo golo.

Costinha

Parecia mais extremo do que lateral. Luís Freire voltou a usar da sua capacidade no último terço e o futebolista correspondeu. Tem muita disponibilidade física e está cada vez melhor na decisão. Não seria de admirar se desse o salto no próximo ano.

Aderllan

No geral, até teve pouco trabalho, mas comprometeu em dois lances, com dois autogolos e algum azar à mistura. Valeu-lhe que o primeiro foi invalidado.