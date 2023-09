Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (1-2) frente ao Vizela:

«Fizemos um jogo muito bom, penso que a vitória poderia ter sido mais fácil. Tivemos muitas oportunidades para fechar o jogo mais cedo, depois com o golo sofrido de penálti o jogo tornou-se mais difícil. Assim tivemos de lutar até ao fim. Este é um estádio difícil de jogar, temos de respeitar o adversário. Foi uma boa exibição da equipa e dos jogadores, estou muito satisfeito com a performance dos jogadores, com muito boa circulação de bola, muito boa pressão e boas saídas para o ataque».

«As vitórias dão-nos confiança. No campeonato português temos de vencer quase todos os jogos para sermos campeões, os jogos são difíceis, principalmente fora de casa. É muito importante este triunfo e esta série, depois de termos perdido na primeira jornada».