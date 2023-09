Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após o empate ante o Sporting de Braga, em jogo da 4.ª jornada da I Liga:

[O que falhou para não manter a vantagem:] «Podíamos ter sido um bocadinho mais pressionantes, mas com o golo sentimo-nos confortáveis e tivemos várias saídas com perigo e algumas decidimos muito mal. Depois, foi um grande golo do adversário. Segunda parte não tão bem jogada, mas controlámos sem grandes ocasiões do Sp. Braga. Tivemos as nossas, mas é assim, num campo difícil.»

[Se faltou definir melhor:] «Sem dúvida, definir melhor. Obviamente estamos longe do que temos de ser, mais intensos, mais pressionantes, mas fomos compactos, consistentes e volto a dizer: estivemos perto da vitória, momentos como o golo anulado, em que estávamos bem no jogo, confortáveis. Mas é um campo difícil.»

[Se o resultado é justo:] «Não sei, acho que tivemos sempre mais perto dos golos, o Braga teve alguma bola que não costumamos consentir. Portanto, acaba por ser justo, porque é um empate. Agora, se tivéssemos de olhar para as grandes ocasiões, estivemos mais perto.»

[Substituições:] «Olho para o jogo, quem está mais intenso, quem consegue perceber melhor o jogo e naquele momento eu senti que o Morita estava ainda mais intenso, o Morten vai melhorar muito fisicamente. Pareceu-me bem com bola, mas com alguma dificuldade em disparar nos médios quando a bola circulava à frente da nossa equipa. O Paulinho esteve a semana toda condicionado, tem uma dor no solear, pelo momento dele entrou no jogo. Senti que não era o melhor Paulinho e, para não arriscar, metemos o Marcus. Não definiu como tem de definir, não está na melhor das fases, mas tentámos mudar consoante o jogo.»

[Sporting podia ter-se isolado na liderança:] «É sempre importante e é esse sempre o objetivo. Ver o copo meio cheio, olhar para o ano passado, este vamos para a paragem em primeiro, com Boavista e FC Porto. Portanto, seguir em frente.»