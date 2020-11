Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Tondela por 4-0:

[Depois da derrota com o LASK disse que o Sporting não estava em pé de igualdade com FC Porto e Benfica. Quer mudar essa afirmação? Tem condições para levar o Sporting a ser campeão?]

«O Sporting tem as mesmas condições para ser campeão que tinha a seguir ao jogo com o LASK. Está no mesmo pé de igualdade em que estava a seguir ao jogo com o LASK. Não mudou nada: o que mudou foi termos conseguido ganhar jogos e os resultados modificam a opinião pública. A nossa não mudou.

Temos de vencer jogo atrás de jogo. Não vamos desistir, mas estamos na sexta jornada. Condições? Temos condições para ganhar o próximo jogo, como tínhamos a seguir ao LASK.»

[Se há um mês lhe dissessem que agora seria líder, ainda que à condição, à sexta jornada, com os percalços que teve, sobretudo com casos de covid-19, o que diria?]

«Sempre acreditei que esta equipa pode vencer qualquer adversário na nossa Liga se levar os jogos no limite. Mas conta pouco se há cinco anos não estava em primeiro.

O que interessa é no fim do campeonato termos uma boa classificação. Quero que os jogadores não liguem a tudo o que se fala a seguir a um jogo em que jogamos muito bem. É manter o foco, porque teremos agora um jogo muito difícil em Guimarães.»

[Sporting é líder à condição à sexta jornada e ainda só perdeu dois pontos. O que é que o deixa mais satisfeito neste início de época?]

«A união deles, a forma como encaram as dificuldades. Passámos um momento difícil quando fomos eliminados da Liga Europa. Ainda vamos passar, mas estamos a preparar-nos para isso. O mérito é de todos. A forma como eles [jogadores] reagiram, a forma como o clube se organizou para ultrapassarmos a covid-19 numa fase com jogos decisivos. O mérito é de toda a gente. Mas estamos à sexta jornada e parece que estamos a fazer uma reflexão de uma grande época do Sporting: não é nada disso e há que continuar.»