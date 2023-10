O treinador do Moreirense, Rui Borges afirmou esta quinta-feira que o estado do tempo e do relvado pode influenciar a visita a Arouca e ser mesmo o «maior adversário» das equipas, no jogo que abre a 9.ª jornada da I Liga.

Esperando que a relva ajude duas equipas com «ADN de jogar bem, a partir de trás», Rui Borges destacou também a competência e intensidade do adversário.

«O maior adversário será o tempo e o estado do terreno. Esperemos que a relva ajude o espetáculo. O Arouca também é uma equipa que gosta de jogar desde trás. Temos de olhar ao que o jogo nos vai pedir, focados no que temos de fazer e àquilo que nos temos de adaptar. O Arouca tem uma equipa bastante competente e intensa. Na frente, tem jogadores que fazem a diferença a qualquer momento. Gosta de sair com qualidade e com critério e tem jogadores que, em termos técnicos, tomam boas decisões», observou, na antevisão ao desafio.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva e fixa um alerta laranja para as 20h15 de sexta-feira, altura em que as duas equipas se encontram no Estádio Municipal de Arouca.

Rui Borges assumiu também a responsabilidade pela eliminação da Taça de Portugal frente ao Paredes, do Campeonato de Portugal (2-1), na 3.ª eliminatória, mas frisou que o Moreirense é a «mesma equipa» quando ganha e quando perde e que a derrota «não belisca» o campeonato do atual 8.º classificado, com 11 pontos, mais cinco do que o Arouca, 16.º.

O central Carlos Ponck está castigado na sequência da expulsão frente ao Paredes, o lateral Dinis Pinto e o extremo Camacho estão lesionados e em dúvida e, por isso, Rui Borges admite possíveis «alterações estratégicas» na equipa titular.

O Arouca-Moreirense tem arbitragem de Bruno Costa e pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.