Fábio Cardoso, jogador do Santa Clara, não tem dúvidas de que a histórica vitória sobre o Benfica, desta terça-feira (3-4), ficará para sempre guardada na memória de quem a viveu.

«Acho que foi o jogo mais importante e especial da história do Santa Clara. Vai ser uma daquelas histórias para contar aos netos daqui a uns anos. Senti que voltámos a escrever a história», assumiu o defesa, em entrevista à agência Lusa.

Formado no Benfica, mas agora um dos esteios do Santa Clara, Fábio Cardoso foi mesmo eleito o homem do jogo na primeira vitória do Santa Clara no Estádio da Luz.

«Foi histórico mesmo. Sabíamos que ia ser muito complicado, sabíamos que íamos ter pela frente uma grande equipa, mas nunca duvidámos do nosso valor e sabíamos que era possível», destacou.

«Quando, publicamente, afirmamos que somos uma grande família, é mesmo verdade. Desde o presidente, ao treinador, ao grupo de trabalho, ao ‘staff’, sentimos que estamos todos no mesmo barco, a trabalhar para o mesmo. Temos um grupo fantástico» observou.

O Santa Clara foi a primeira a equipa a marcar quatro golos no novo Estádio da Luz em jogos do campeonato. A viver na cidade do futebol desde a retoma da Liga, a equipa liderada por João Henriques ainda não perdeu, somando dois empates e duas vitórias, frente a Sp. Braga e Benfica.

«Estamos a fazer uma temporada histórica e a vitória frente ao Benfica foi apenas mais uma prova disso. Faltam seis jogos e vamos entrar em todos para ganhar os três pontos. Queremos continuar a fazer história no Santa Clara e deixar o povo açoriano orgulhoso de nós», destacou.

Na próxima jornada, o emblema das ilhas vai defrontar o Boavista, que está no nono lugar da tabela, um atrás do Santa Clara.