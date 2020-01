Declarações de João Henriques, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Na nossa estratégia penso que correu praticamente tudo bem, a eficácia é que ditou que não conseguíssemos levar daqui mais qualquer coisa. O adversário teve mais posse e mais remates, mais situações de perigo junto da nossa defesa, mas as ocasiões flagrantes foram repartidas. Demos mais posse ao adversário, demos pouco espaço, fomos controlando a partida e conseguindo manter-nos no jogo, até porque aos 81 e aos 90 tivemos duas grandes ocasiões. Quem não marca, como diz o chavão, acontece o que aconteceu. Fechámos o jogo interior do Vitória, que é muito forte; não conseguiu chegar a ocasiões de golo e depois tem remates de fora da área ou cruzamentos. Quando tivemos bola chegámos com critério a zonas de finalização. Com a intranquilidade do Vitória, aproveitando a transição temos de ser mais eficazes nestes estádios e contra estas equipas».

[Paragens faziam parte da estratégia para quebrar o ritmo?] «Não, de todo. As paragens foram paragens que acontecerem normalmente. A única paragem que foi estratégica foi a do Marco, em que estávamos a menos um. As outras foram normais no jogo. Enervar o adversário fazia parte do jogo, mas tapando o caminho. Colocámos um losango no meio campo para podermos estar mais por dentro no meio campo de forma a fechar o caminho».

[O que melhorar na segunda volta?] «Dezassete pontos no Santa Clara, normalmente com uma segunda volta igual dá a manutenção. Para nós interessa sobretudo melhor a nossa prestação em casa nos resultados. Queremos ser mais consistentes nos resultados. Fora perdemos apenas aqui, em Braga e no Dragão. Temos feito um bom campeonato. Desperdiçámos vários pontos, podíamos ter 21 ou 22 pontos. Abrindo os jornais ou os links e vendo o Santa Clara no 13.º lugar as pessoas dizem que é mau. Com mais um ponto aqui e ali teríamos mais quatro pontos, como na ápoca passada. A equipa é competente, merecia um pouco mais, na minha opinião».

[Mercado?] «Para mim e para a administração parte muito de retificar aquilo que forem eventuais saídas, porque quando é bem feito no início há menos coisas para mudar a meio. Estamos satisfeitos com as soluções que temos, queremos apenas ficar com um plantel menor em quantidade, de forma a ter o plantel mais competitivo».