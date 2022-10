O Sporting desloca-se este sábado aos Açores para defrontar o Santa Clara, em jogo da 9.ª jornada da Liga, com início marcado para as 15h30 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol, com toda a informação atualizada minuto a minuto.

Depois do desaire em Marselha, para a Liga dos Campeões, os leões vão procurar retomar o trajeto das vitórias na Liga no Estádio São Miguel, à partida, com o capitão Sebástian Coates, lesionado desde o jogo com o Boavista, de volta ao onze inicial.

Ruben Amorim insistiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que vai apostar no melhor onze possível, numa altura em que os leões continuam sem poder contar com Pedro Porro e Luís Neto.

Adán, depois da tarde infeliz em Marselha, é a única certeza no onze de Ruben Amorim que deverá voltar a apostar num ataque móvel, deixando Paulinho de reserva como alternativa no banco.

Muitas dúvidas também no Santa Clara, onde Mário Silva não vai poder contar com Boateng, o jogador com mais minutos na equipa açoriana, que foi expulso na derrota em Vila do Conde (0-1).

Além do central, Bruno Jordão, Costinha e Tomás Domingos, todos com problemas físicos, estão fora de combate, enquanto Paulo Henrique e Diogo Calila também estão em dúvida para este jogo.

O Sporting parte para esta ronda no sétimo lugar, mas com aspirações de voltar a subir na classificação, num estádio onde na época passada consentiu uma das três derrotas (2-3). O Santa Clara, por seu lado, está no 16-º posto, com apenas uma vitória (2-1 ao Marítimo) nas primeiras oito jornadas.

