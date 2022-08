O Santa Clara visita o Boavista na 2.ª jornada da Liga 2022/23. O jogo realiza-se no Estádio do Bessa, no próximo domingo, às 15h30.

«Acredito que possamos estar no próximo jogo mais capazes de o que tivemos no anterior. É esse o nosso objetivo. Sabendo que o Boavista a jogar em sua casa - e eu conheço bem o Boavista - torna a tarefa difícil para qualquer adversário», diz Mário Silva, treinador da equipa dos Açores.



Após o empate com o Casa Pia em casa (0-0), o Santa Clara tem um embate difícil pela frente na cidade do Porto: «De certeza absoluta que vai ser um jogo difícil contra uma equipa que está confiante face à última vitória que conquistou fora de portas num jogo de grau de dificuldade elevado. Acredito que vai ser um jogo muito competitivo e muito difícil para nós.»

Face ao contexto do Santa Clara, Mário Silva reconheceu a necessidade de construir um «plantel mais extenso do que o normal». «Quando se está no clube que não tem equipa B ou equipa sub-23 (...) é necessário ter um plantel mais extenso. Se me perguntar a mim se é o ideal, é questionável. Mas neste contexto é necessário. A época é muito longa», salienta Mário Silva

«O ideal era que o mercado fechasse mais cedo porque entrar no campeonato com o mercado aberto é sempre complicado. Não só para entradas como para saídas. Não é só no Santa Clara, é em todos os clubes», finaliza o técnico.