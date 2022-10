O treinador do Santa Clara, Mário Silva, em declarações na sala de imprensa, após a derrota por 1-0 frente ao Rio Ave, em Vila do Conde:

«[Explicação para a derrota] Entrámos bem: fortes, agressivos e intensos. Tivemos algumas situações para ter uma finalização e fechar as jogadas, mas sofremos um golo numa situação que trabalhámos e sabíamos que poderia acontecer. Houve uma desatenção momentânea e deu o lance do golo e da vitória ao Rio Ave. A vitória é da equipa que marcou, a outra queria a vitória mas não conseguiu marcar. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e principalmente face às limitações que tínhamos na linha defensiva. Os quatro que jogaram hoje na defesa, eram os únicos disponíveis. Não tivemos os resultados que queríamos nas semanas de trabalho, as limitações condicionaram a nossa estratégia, embora não sirvam de desculpas. Perdemos um central, dois laterais esquerdos e um lateral-direito. Não serve de desculpa, temos de fazer melhor.

Mas senti que foi um jogo equilibrado, ganhou a equipa que fez um golo. Quando fizemos as duas substituições, levámos com a expulsão que condicionou o jogo até ao final. Depois, tentámos um jogo incaracterístico para mim, com bola na frente. Daí meter o Babi a ponta de lança e partirmos o jogo. Queríamos jogo direto com avançados na frente. Fizemos o que podíamos e tínhamos mediante o que tínhamos à disposição. Temos de fazer muito melhor todos, é o que nos apraz dizer nestes momentos difíceis e duros. Será uma viagem de regresso difícil, nenhum de nós gosta de perder. Felizmente, já ganhei mais do que perdi, mas está a ser duro para todos. Para a administração que chegou e apostou em dotar a equipa de condições para estar mais forte, estes resultados não ajudam. Temos de seguir em frente, levantar a cabeça e trabalhar. Os jogos que aí vêm vão ser difíceis. Temos de trabalhar, dar o nosso máximo dia a dia e esperar que as coisas mudem e os resultados voltem a sorrir. É o nosso grande objetivo. Parabéns ao Rio Ave, que ganhou o jogo.

[O que faltou para criar mais oportunidades?] Ganhou o Rio Ave com justiça, foi melhor porque marcou golo, mas o que houve mais no jogo? Poucas oportunidades de uma e de outra equipa. Continuo a achar que foi equilibrado em termos de oportunidades. O Marco faz uma defesa na segunda parte quando estávamos com 10. Estávamos mais em organização defensiva e a aproveitar algum momento de transição. Na primeira parte, tivemos ascendência no último terço. Na segunda parte, corremos atrás do prejuízo, com o Rio Ave a controlar e defender a vantagem, saiu em algumas situações sem criar perigo e, a partir da expulsão tomou conta do jogo e nós ficamos mais num bloco sólido.

[Sente apoio da administração?] Até hoje, sempre senti e espero continuar a sentir. O futebol é resultados e não me posso pronunciar em relação a isso. Até hoje, temos tido sintonia, trabalhamos juntos. Houve a reconstrução de um plantel, com 20 jogadores novos e no timing em que foi não é fácil. Mas não vale a pena insistir nessa situação. Eu, como treinador, tenho de apresentar resultados. Tenho dado o máximo de mim, mas trabalhar em resultados menos positivos é mais difícil. Não vale a pena lamentarmo-nos, temos de continuar a trabalhar. Tenho sempre muita força, hoje estou muito triste e amanhã será outro dia, com a mesma vontade de trabalhar e ajudar os jogadores a conseguir resultados positivos dentro das minhas competências.»